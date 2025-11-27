Прокуроры Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны сообщили о подозрении заместителю начальника ТЦК, обвиняемого в жестоком избиении мужчины во время прохождения медкомиссии.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора и ДБР.

Избиение мужчины в ТЦК

По информации следователей, вечером 11 ноября мужчину доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных, после чего его вместе с другими направили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии.

Во время медосмотра он отказался проходить флюорографию, что спровоцировало агрессивную реакцию чиновника.

Заместитель начальника ТЦК, действуя умышленно, нанес не менее пяти прицельных ударов в паховый участок.

Следствием этих действий стали тяжкие телесные повреждения, требовавшие срочного хирургического вмешательства орхиэктомии.

Под процессуальным руководством Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение власти в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Следователи ДБР во Львове проверяют, могли ли к инциденту быть причастны другие лица, включая представителей правоохранительных органов.

По инкриминируемой статье подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, полиция открыла производство по факту нанесения телесных повреждений мужчине работниками ТЦК в Индустриальном районе Харьковской области.

Источник : Офис генпрокурора

