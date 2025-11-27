Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомили про підозру заступнику начальника ТЦК, якого звинувачують у жорстокому побитті чоловіка під час проходження медкомісії.

ПРо це повідомляють в Офісі генпрокурора та ДБР.

Побиття чоловіка у ТЦК

За інформацією слідчих, увечері 11 листопада чоловіка доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних, після чого його разом з іншими скерували до лікарні для проходження військово-лікарської комісії.

Зараз дивляться

Під час медогляду він відмовився проходити флюорографію, що спровокувало агресивну реакцію посадовця.

Заступник начальника ТЦК, діючи умисно, наніс не менше п’яти прицільних ударів у ділянку паху.

Наслідком цих дій стали тяжкі тілесні ушкодження, які вимагали термінового хірургічного втручання орхіектомії.

Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки).

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі слідчі ДБР у Львові перевіряють, чи могли до інциденту бути причетні інші особи, включаючи представників правоохоронних органів.

За інкримінованою статтею підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція відкрила провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень чоловікові працівниками ТЦК в Індустріальному районі Харківської області.

Джерело : Офіс генпрокурора

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.