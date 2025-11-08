В Тернополе военнообязанный выпал из окна ТЦК: что известно
- В Тернопольский ТЦК доставили мужчину без отсрочки от находившегося в состоянии опьянения призыва.
- Из-за алкогольного состояния его временно разместили в комнате отдыха на пятом этаже.
- Мужчина пытался убежать через окно, сорвался и упал на крышу – ныне он в стабильном состоянии.
В Тернополе военнообязанный мужчина получил травмы в результате падения из окна здания Тернопольского областного ТЦК и СП в ночь на 8 ноября.
В Тернополе мужчина выпал из окна ТЦК
Как сообщили в областном ТЦК, около 00:15 в центр доставили гражданина Т., нарушившего военно-учетное законодательство. Отсрочки или бронирование у него не было.
На момент доставки мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому его временно разместили в комнате отдыха военнообязанных, поскольку проведение процессуальных действий было невозможно.
Около 03:50, находясь в санузле спального помещения на пятом этаже, мужчина демонтировал оконный стеклопакет, связал собственную одежду и пытался спуститься со здания, однако сорвался и упал на крышу столовой, расположенной на первом этаже.
Сотрудники центра оперативно вызвали медиков. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Тернопольской областной клинической больницы.
Ему оказали необходимую помощь, состояние мужчины стабильное.
На месте работают правоохранители. По факту инцидента начато служебное расследование.