В ночь на 30 ноября (с 19:00 29 ноября) Россия осуществила очередную массированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и баллистические ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 30 ноября: что известно

По данным Воздушных сил, радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 124 средства воздушного нападения, среди них:

Сейчас смотрят

122 ударных БПЛА типа Shahed

2 баллистические ракеты Искандер-М

В Воздушных силах отметили, что из более чем сотни беспилотников, которыми атаковал враг, около 75 — Шахеды.

Атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 30 ноября силами противовоздушной обороны сбито или приглушено 104 вражеских беспилотника, в частности Shahed, Гербера и другие ударные дроны.

Поражения зафиксированы в районах Севера, Юга и Востока Украины.

Вместе с тем зафиксированы попадания баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 13 локациях.

Также известно о падении обломков сбитых дронов на двух локациях.

Спасательные и коммунальные службы работают на местах поражений, ликвидируя последствия ночной атаки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.