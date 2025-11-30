РФ направила на Украину два Искандера и более сотни БПЛА
В ночь на 30 ноября (с 19:00 29 ноября) Россия осуществила очередную массированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и баллистические ракеты.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 30 ноября: что известно
По данным Воздушных сил, радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 124 средства воздушного нападения, среди них:
- 122 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и другие (направления Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ; Гвардейское — ТОТ АР Крым);
- 2 баллистические ракеты Искандер-М, запущенные из временно оккупированного Крыма.
В Воздушных силах отметили, что из более чем сотни беспилотников, которыми атаковал враг, около 75 — Шахеды.
Атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 30 ноября силами противовоздушной обороны сбито или приглушено 104 вражеских беспилотника, в частности Shahed, Гербера и другие ударные дроны.
Поражения зафиксированы в районах Севера, Юга и Востока Украины.
Вместе с тем зафиксированы попадания баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 13 локациях.
Также известно о падении обломков сбитых дронов на двух локациях.
Спасательные и коммунальные службы работают на местах поражений, ликвидируя последствия ночной атаки.