У ніч на 30 листопада (з 19:00 29 листопада) Росія здійснила чергову масовану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 30 листопада: що відомо

За даними Повітряних сил, радіотехнічні війська виявили та супроводжували 124 засоби повітряного нападу, серед них:

122 ударні БпЛА типу Shahed

2 балістичні ракети Іскандер-М

У Повітряних силах зазначили, що з понад сотні безпілотників, якими атакував ворог, близько 75 — Шахеди.

Атаки відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 30 листопада силами протиповітряної оборони збито або приглушено 104 ворожі безпілотники, зокрема Shahed, Гербера та інші ударні дрони.

Ураження зафіксовано в районах Півночі, Півдня та Сходу України.

Разом з тим зафіксовані влучання балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Також відомо про падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місцях уражень, ліквідуючи наслідки нічної атаки.

