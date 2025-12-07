Взрывы в Кременчуге: атакованы объекты энергетики, в городе перебои со светом
- РФ нанесла ракетные и дронные удары по энергетическим предприятиям в Кременчугском районе, вызвав пожары и перебои с электро-, водо- и теплоснабжением.
- Осколки повредили и частное здание, но сообщений о пострадавших нет.
В ночь на 7 декабря в Кременчуге слышали взрывы – город подвергся комбинированной атаке российской армии, которая применила дальнобойные дроны и ракеты.
Под ударом оказались несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе.
Взрывы в Кременчуге 7 декабря: последствия
Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале сообщили около 1:30, что в сторону города движутся скоростные цели. После этого в городе слышали взрывы.
Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий подтвердил массированный удар по объектам инфраструктуры.
Он отметил, что в отдельных районах города наблюдались перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом.
Начальник Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что в результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары на энергетических объектах. Повреждено техническое оборудование.
Также обломки вражеского беспилотника повредили хозяйственную постройку на территории частного домовладения.
Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.
Из-за атаки есть перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах общины. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрела.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 383-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.