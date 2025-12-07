В ночь на 7 декабря в Кременчуге слышали взрывы – город подвергся комбинированной атаке российской армии, которая применила дальнобойные дроны и ракеты.

Под ударом оказались несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе.

Взрывы в Кременчуге 7 декабря: последствия

Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале сообщили около 1:30, что в сторону города движутся скоростные цели. После этого в городе слышали взрывы.

Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий подтвердил массированный удар по объектам инфраструктуры.

Он отметил, что в отдельных районах города наблюдались перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом.

Начальник Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что в результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары на энергетических объектах. Повреждено техническое оборудование.

Также обломки вражеского беспилотника повредили хозяйственную постройку на территории частного домовладения.

Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.

Из-за атаки есть перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах общины. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрела.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 383-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

