С начала прошедших суток произошло 151 боевое столкновение на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 27 авиационных ударов, применив 55 ракет и сбросив 49 управляемых авиабомб.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 3 637 дронов-камикадзе и осуществили 3 281 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Сейчас смотрят

Карты боевых действий в Украине на 7 декабря 2025

Потери врага на 7 декабря 2025 года

личного состава – около 1 180 870 (+1 080);

танков – 11 401 (+3);

боевых бронированных машин – 23 688;

артиллерийских систем – 34 907 (+33);

РСЗО – 1 562 (+2);

средств ПВО – 1 253;

самолетов – 431;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 927 (+540);

крылатых ракет – 4 054 (+30);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 69 135 (+98);

специальной техники – 4 015.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 383-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.