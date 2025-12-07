У ніч на 7 грудня у Кременчуці чули вибухи – місто було під комбінованою атакою російської армії, яка застосувала далекобійні дрони та ракети.

Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі.

Вибухи у Кременчуці 7 грудня: наслідки

Повітряні сили ЗСУ в Telegram-каналі повідомили близько 1:30, що у бік міста рухаються швидкісні цілі. Після цього у місті чули вибухи.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький підтвердив масований удар по об’єктах інфраструктури.

Він зазначив, що в окремих районах міста спостерігалися перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.

Начальник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі на енергетичних об’єктах. Пошкоджено технічне обладнання.

Також уламки ворожого безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння.

Він додав, що інформація про постраждалих не надходила.

Через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 383-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

