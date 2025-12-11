Служба безпеки України викрила та затримала двох агентів російської воєнної розвідки ГРУ, причетних до підготовки повітряних атак по Київській області.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

СБУ зірвала російські теракти на ТЕС та ГЕС на Київщині

За інформацією СБУ, агентами виявилися двоє безробітних чоловіків — 19 та 21 року — з Одеської та Хмельницької областей.

Обидва вийшли на російських кураторів через телеграм-канали, де шукали «легкий заробіток».

Після дистанційної вербування їх “відрядили” до Києва та навколишніх районів для коригування нової хвилі ракетних і дронових атак.

За даними слідства, фігуранти працювали окремо, щоб зменшити ризик викриття.

Вони обходили території поблизу енергетичних об’єктів, фіксували їхні координати та оцінювали стан після попередніх російських ударів.

Крім того, під час розвідок агенти фотографували блокпости та наносили їхні геолокації на карти, щоб передати ворогу шляхи обходу й логістику оборони.

Кіберфахівці СБУ затримали агентів у столиці під час чергової дорозвідки потенційних цілей.

Під час обшуків у них вилучили телефони з анонімними чатами, через які вони отримували інструкції від російського ГРУ.

Усі зібрані дані підтвердили їхню причетність до діяльності на шкоду Україні.

Наразі обом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Їх узято під варту без можливості внесення застави.

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

