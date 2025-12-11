СБУ зірвала спробу російських спецслужб організувати вбивство українського військового, якого планували підірвати під час інсценованого “побачення”.

СБУ зірвала теракт ФСБ у Чернігові

Контррозвідка викрила в Чернігові агента ФСБ, що готував теракт і мав закласти саморобну вибухівку біля будинку, куди мав прибути захисник ЗСУ.

За даними слідства, російські куратори створили фейковий профіль дівчини на сайті знайомств, через який виманили воїна на обрану локацію.

Зараз дивляться

Тим часом агент – 35-річний місцевий дезертир, завербований ФСБ у телеграм-каналах під приводом “легкого заробітку” – виготовив саморобний вибуховий пристрій і підготував його до дистанційного підриву за допомогою мобільного телефона.

Крім того, він встановив приховану камеру з віддаленим доступом, щоб ФСБ могла відстежувати появу військового та активувати вибух.

СБУ завчасно розкрила план, знешкодила вибухівку та запобігла теракту.

Під час обшуку в агента знайшли компоненти для СВП і телефон, через який він контактував із куратором.

Розслідування триває в межах провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 111 ККУ щодо державної зради в умовах воєнного стану.

Операцію проводили співробітники СБУ Чернігівської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила та затримала двох агентів російської воєнної розвідки ГРУ, причетних до підготовки повітряних атак по Київській області.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.