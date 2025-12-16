В ночь на 16 декабря недалеко от Братиславы, столицы Словакии, произошло ДТП.

Автобус, в котором находились пассажиры из Украины, съехал с проезжей части и перевернулся.

Об этом сообщили в полиции Словакии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночное время на автомагистрали D1 более чем в 30 километрах от Братиславы.

По информации правоохранителей, в транспортном средстве находились одиннадцать пассажиров из Украины.

В то же время в МИД Украины сообщили, что в автобусе находились 12 граждан Украины – два водителя и десять пассажиров, пишет Укринформ.

В МИД уточнили, что причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Словацкие полицейские сообщили, что две пассажирки были доставлены в ближайшие медицинские учреждения с легкими телесными повреждениями.

Другие пассажиры не нуждались в медицинской помощи и впоследствии продолжили поездку другим транспортным средством.

По факту ДТП начато расследование. Водитель автобуса прошел проверку на содержание алкоголя в организме, результат теста — отрицательный.

Напомним, в ноябре в Словакии вблизи села Яблонов-над-Турньоу столкнулись два пассажирских поезда. В результате столкновения пострадали более 90 человек.

Фото: полиция Словакии

