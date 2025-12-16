У ніч проти 16 грудня неподалік Братислави, столиці Словаччини, відбулася ДТП.

Автобус, у якому перебували пасажири з України, з’їхав з проїжджої частини та перекинувся.

Про це повідомили у поліції Словаччини.

Зараз дивляться

У Словаччині перекинувся автобус з українцями

Дорожньо-транспортна пригода сталася в нічний час на автомагістралі D1 за понад 30 кілометрів від Братислави.

За інформацією правоохоронців, у транспортному засобі перебували одинадцять пасажирів з України.

Водночас в МЗС України повідомили, що в автобусі перебували 12 громадян України – двоє водіїв та десять пасажирів, пише Укрінформ.

У МЗС уточнили, що причиною аварії стали несприятливі погодні умови. На місце події оперативно прибули екстрені служби.

Словацькі поліцейські повідомили, що двох пасажирок було доставлено до найближчих медичних закладів із легкими тілесними ушкодженнями.

Інші пасажири не потребували медичної допомоги та згодом продовжили поїздку іншим транспортним засобом.

За фактом ДТП розпочато розслідування. Водій автобуса пройшов перевірку на вміст алкоголю в організмі, результат тесту – негативний.

Нагадаємо, у листопаді у Словаччині поблизу села Яблонов-над-Турньоу зіткнулися два пасажирські потяги. Унаслідок зіткнення постраждали понад 90 осіб.

Фото: поліція Словаччини

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.