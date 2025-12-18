Шесть человек пострадали во время ночной атаки на Черкассы.

Ночная атака на Черкассы: что известно

Атака на Черкассы сегодня ночью началась ориентировочно в 23:28 17 декабря.

Воздушные силы ВСУ предупреждали, что к городу направляется значительное количество беспилотников и призывали местных жителей находиться в укрытиях.

В итоге за десять минут прогремело не менее семи взрывов в Черкассах.

Как уточнил глава областной военной администрации Игорь Табурец, во время массированной дроновой атаки на областной центр россияне целились по критической инфраструктуре.

Сразу после взрывов часть города была обесточена. Сейчас энергетики продолжают работы.

Из-за падения БпЛА в нескольких местах повреждена жилая инфраструктура. По меньшей мере в 15 частных домах разбиты окна и крыши, бушевали пожары.

Также выбило окна в спорткомплексе. Есть поврежденные автомобили.

Помощь медиков понадобилась шестерым людям. К счастью, тяжелораненых нет.

На местах работают все службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 394-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

