В ночь на 18 декабря произошел ряд резонансных событий — от массированных атак дронов по Украине до ударов беспилотников по территории России.

В частности, РФ нанесла удар по жилой застройке в Кривом Роге. Беспилотники также атаковали Черкассы и Одесский район.

В российском Ростове-на-Дону зафиксировано поражение судна в местном порту.

Между тем сегодня президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите ЕС, где примут решение по активам РФ.

Подробнее о ключевых событиях ночи — в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Кривой Рог

Ночью 18 декабря враг нанес удар ударными беспилотниками по жилой застройке в Кривом Роге Днепропетровской области.

В результате атаки загорелись хозяйственные постройки.

Кроме того, повреждены частный дом, пять двухэтажных домов, административное здание и здание учреждения культуры, гаражи.

На данный момент известно о четырех пострадавших. Среди них женщины 71 и 67 лет, госпитализированные в состоянии средней тяжести.

Взрывы в Черкассах

Вечером 17 декабря в Черкассах прогремела серия взрывов.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении значительного количества ударных беспилотников в направлении города.

Местные жители насчитали не менее семи взрывов за десять минут.

Как стало известно утром 18 декабря, враг атаковал критическую инфраструктуру Черкасс.

В результате падения дронов повреждены частные дома, спорткомплекс, а также автомобили.

Кроме того, к медикам обратились шесть человек.

Атака дронов на Одесский район

В ночь на 18 декабря враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки повреждены окна в девятиэтажном жилом доме и в учебном заведении.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Атака по энергетике Николаевщины

Ночью враг также атаковал энергетическую инфраструктуру Николаевской области.

По словам городского главы Вознесенска Евгения Величка, зафиксировано попадание по объекту энергетики. Масштабы повреждений уточняются.

Из-за повреждений в энергосистеме было вынужденно прекращено водоснабжение в третьем микрорайоне города из-за остановки очистных сооружений.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате атаки обесточены населенные пункты в Вознесенском и Николаевском районах. В настоящее время большинство потребителей подключены к электроснабжению, энергетики продолжают работы по восстановлению.

Информации о пострадавших не поступало.

Взрывы в Запорожье

Утром 18 декабря в Запорожье прогремели взрывы.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, перед взрывами в области была объявлена угроза применения корректируемых авиационных бомб (КАБов).

Впоследствии Иван Федоров уточнил, что в результате вражеской атаки по областному центру поврежден жилой дом и гаражный кооператив.

Информация о пострадавших уточняется.

Удары БпЛА по Ростовской области РФ

В ночь на 18 декабря беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог Ростовской области РФ.

Глава региона Юрий Слюсарь отметил, что в результате атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно. Двое членов экипажа якобы погибли, еще трое получили ранения.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко утверждает, что в Ростове был поражен танкер Valeriy Gorchakov, который принадлежит к так называемому “теневому флоту” РФ и ранее заходил в порты Мариуполя и Бердянска.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 394-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

