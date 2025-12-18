Шестеро людей постраждали під час нічної атаки на Черкаси.

Нічна атака на Черкаси: що відомо

Атака на Черкаси сьогодні вночі почалася орієнтовно о 23:28 17 грудня.

Повітряні сили ЗСУ попереджали, що до міста прямує значна кількість безпілотників та закликали місцевих перебувати в укриттях.

Зрештою за десять хвилин пролунало щонайменше сім вибухів у Черкасах.

Як уточнив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, під час масованої дронової атаки на обласний центр росіяни цілили по критичній інфраструктурі.

Відразу після вибухів частина міста була знеструмлена. Наразі енергетики продовжують роботи.

Через падіння БпЛА на кількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру. У щонайменше 15 приватних будинках побиті вікна й дахи, вирували пожежі.

Також повибивало вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі.

Допомога медиків знадобилася шістьом людям. На щастя, важкопоранених немає.

На місцях працюють усі служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 394-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

