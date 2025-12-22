В Кривом Роге в результате удара Шахедов разрушен Центр предоставления административных услуг Я — ветеран.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Попадание в центр Я — ветеран

Также из-за вражеского удара значительно пострадал главный Центр предоставления административных услуг Виза. Оба центра пока не будут работать. Административные услуги можно получить в филиалах по всему Кривому Рогу.

– Сегодня будем восстанавливать доступ к системе и организовывать работу в другом помещении. На это потребуется несколько дней. О возобновлении работы сообщу дополнительно, – подчеркнул Александр Вилкул.

По его словам, в результате удара Шахедов, к счастью, никто не пострадал.

По информации главы Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, в Кривом Роге во время атаки дронов также повреждены два многоквартирных дома и легковые автомобили.

Во время воздушной атаки на территории области оборонцы неба уничтожили три вражеских БПЛА.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начаты уголовные производства по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 398-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олександр Вілкул

