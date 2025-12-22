У Кривому Розі внаслідок удару Шахедів зруйновано Центр надання адміністративних послуг Я – ветеран.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Влучання в центр Я – ветеран

Також через ворожий удар значно постраждав головний Центр надання адміністративних послуг Віза. Обидва центри поки не працюватимуть. Адміністративні послуги можна отримати у філіях по всьому Кривому Рогу.

– Сьогодні відновлюватимемо доступи до системи та будемо організовувати роботу в іншому приміщенні. На це потрібно кілька днів. Про відновлення роботи повідомлю додатково, – наголосив Олександр Вілкул.

За його словами, внаслідок удару Шахедів, на щастя, ніхто не постраждав.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, у Кривому Розі під час атаки дронів також пошкоджено два багатоквартирні будинки та легковики.

Під час повітряної атаки на території області оборонці неба знищили три ворожі БпЛА.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 398-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олександр Вілкул

