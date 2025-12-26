В ночь на 26 декабря Россия нанесла удары по территории станции Ковель Львовской железной дороги.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба в Telegram.

Повреждения станции Ковель 26 декабря: что известно

В результате атаки российских беспилотников повреждены локомотив и грузовой вагон на станции Ковель Львовской железной дороги.

Кроме того, взрывной волной выбиты окна цеха локомотивного депо, что привело к дополнительным повреждениям производственных помещений.

Работники Укрзализныци уже работают на месте, ликвидируя последствия удара и проводя обследование поврежденной инфраструктуры.

Информация о влиянии атаки на движение поездов уточняется.

Алексей Кулеба отметил, что Россия системно пытается уничтожить логистику Украины, нанося удары по транспортной и портовой инфраструктуре.

В частности, порты Одесской области в течение ночи 26 декабря подвергались непрерывным атакам.

В результате попаданий беспилотников были повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, а также суда под флагами Словакии и Республики Палау.

На местах ударов возникли пожары, которые ликвидировали спасатели. Работники портов продолжают обследование объектов.

Также зафиксированы частичные перебои с электроснабжением, ремонтные бригады работают над его восстановлением.

По сообщению ДТЭК, враг атаковал сразу два энергообъекта на юге Одесской области.

