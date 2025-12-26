В ночь на 26 декабря российские войска снова атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Олег Лысак.

Атака на Одессу 26 декабря: что известно

В результате попадания БПЛА на один из инфраструктурных объектов города произошло возгорание.

На месте сразу начали работы по ликвидации последствий удара.

По имеющейся информации, погибших и пострадавших в результате атаки на Одессу 26 декабря нет.

В Одесской ОГА уточнили, что под вражеской атакой ночью 26 декабря оказались Измаильский и Одесский районы.

Враг нанес удар по объектам энергетической и портовой инфраструктуры региона.

Как отметил глава МВА, все профильные службы работают на месте происшествия.

Продолжается обследование прилегающей территории для выявления возможных повреждений гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Кроме того, энергетики работают над восстановлением электроснабжения в домах одесситов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 402-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОГА

