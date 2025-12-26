Атака на Одессу: поражены объекты энергетической и портовой инфраструктуры, произошел пожар
В ночь на 26 декабря российские войска снова атаковали Одессу ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Олег Лысак.
Атака на Одессу 26 декабря: что известно
В результате попадания БПЛА на один из инфраструктурных объектов города произошло возгорание.
На месте сразу начали работы по ликвидации последствий удара.
По имеющейся информации, погибших и пострадавших в результате атаки на Одессу 26 декабря нет.
В Одесской ОГА уточнили, что под вражеской атакой ночью 26 декабря оказались Измаильский и Одесский районы.
Враг нанес удар по объектам энергетической и портовой инфраструктуры региона.
Как отметил глава МВА, все профильные службы работают на месте происшествия.
Продолжается обследование прилегающей территории для выявления возможных повреждений гражданской инфраструктуры и жилых домов.
Кроме того, энергетики работают над восстановлением электроснабжения в домах одесситов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 402-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ОГА