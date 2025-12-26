В ночь на 26 декабря (с 18:00 25 декабря) российские войска осуществили очередную комбинированную воздушную атаку на Украину.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 26 декабря: что известно

Во время ночной атаки на Украину оккупанты применили:

Сейчас смотрят

одну баллистическую ракету Искандер-М

99 ударных БпЛА типа Shahed

Пуски дронов осуществлялись из районов Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска (РФ), а также Гвардейского (ВОТ АР Крым). Около 60 беспилотников — это Шахеды.

Воздушное нападение отражали:

авиация,

зенитные ракетные войска,

подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем,

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 сбито или приглушено 73 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных дронов на 16 локациях.

В частности, в ночь на 26 декабря атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

Под ударом оказались Измаильский и Одесский районы, а также сама Одесса.

Воздушные удары привели к новым повреждениям объектов энергетической и портовой инфраструктуры: возникли пожары, повреждены административные здания, оборудование и техника.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Кроме того, под ударом этой ночью оказалась и Николаевская область.

Ночью противник атаковал город Николаев и пригород несколькими ударными дронами, предварительно — БпЛА типа Молния.

В результате атаки произошло частичное обесточивание абонентов Николаевского района. На данный момент почти все потребители заживляются.

В Николаевском районе враг нанес удар по городу Очаков, предварительно из реактивных систем залпового огня. Повреждены 11 частных домов и восемь автомобилей.

Кроме того, враг четыре раза атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую общины.

Люди во время этих атак не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 402-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.