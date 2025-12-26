РФ атаковала Украину баллистическим Искандером и 99 дронами
В ночь на 26 декабря (с 18:00 25 декабря) российские войска осуществили очередную комбинированную воздушную атаку на Украину.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 26 декабря: что известно
Во время ночной атаки на Украину оккупанты применили:
- одну баллистическую ракету Искандер-М с временно оккупированной территории АР Крым;
- 99 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов.
Пуски дронов осуществлялись из районов Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска (РФ), а также Гвардейского (ВОТ АР Крым). Около 60 беспилотников — это Шахеды.
Воздушное нападение отражали:
- авиация,
- зенитные ракетные войска,
- подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем,
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 сбито или приглушено 73 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных дронов на 16 локациях.
В частности, в ночь на 26 декабря атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.
Под ударом оказались Измаильский и Одесский районы, а также сама Одесса.
Воздушные удары привели к новым повреждениям объектов энергетической и портовой инфраструктуры: возникли пожары, повреждены административные здания, оборудование и техника.
Информации о погибших и пострадавших не поступало.
Кроме того, под ударом этой ночью оказалась и Николаевская область.
Ночью противник атаковал город Николаев и пригород несколькими ударными дронами, предварительно — БпЛА типа Молния.
В результате атаки произошло частичное обесточивание абонентов Николаевского района. На данный момент почти все потребители заживляются.
В Николаевском районе враг нанес удар по городу Очаков, предварительно из реактивных систем залпового огня. Повреждены 11 частных домов и восемь автомобилей.
Кроме того, враг четыре раза атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую общины.
Люди во время этих атак не пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 402-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.