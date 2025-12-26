Уночі проти 26 грудня Росія завдала ударів по території станції Ковель Львівської залізниці.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба у Telegram.

Пошкодження станції Ковель 26 грудня: що відомо

Унаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено локомотив і вантажний вагон на станції Ковель Львівської залізниці.

Крім того, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо, що спричинило додаткові пошкодження виробничих приміщень.

Працівники Укрзалізниці вже працюють на місці, ліквідовуючи наслідки удару та проводячи обстеження пошкодженої інфраструктури.

Інформація щодо впливу атаки на рух поїздів уточнюється.

Олексій Кулеба зазначив, що Росія системно намагається знищити логістику України, завдаючи ударів по транспортній та портовій інфраструктурі.

Зокрема, порти Одещини протягом ночі 26 грудня зазнавали безперервних атак.

Унаслідок влучань безпілотників були пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, а також судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау.

На місцях ударів виникли пожежі, які ліквідовували рятувальники. Працівники портів продовжують обстеження об’єктів.

Також зафіксовані часткові перебої з електропостачанням, ремонтні бригади працюють над його відновленням.

За повідомленням ДТЕК, ворог атакував одразу два енергооб’єкти на півдні Одещини.

