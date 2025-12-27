РФ атаковала Киевскую область: ранен водитель грузовика, повреждена инфраструктура
- Ночью во время комбинированной атаки на Украину раздались взрывы в Киевской области.
- В результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
- Пострадал житель Ивано-Франковской области – водитель грузовика.
Во время ночной ракетно-дроновой атаки раздавались взрывы в Киевской области. К сожалению, есть повреждения жилой и гражданской инфраструктуры, ранен мужчина.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
Взрывы в Киевской области 27 декабря: что известно
По его словам, в Киевской области в результате российской атаки пострадал водитель грузовика – житель Ивано-Франковской области. У мужчины осколочные ранения спины. Он госпитализирован в местную больницу.
В Вышгороде взрывами повреждены окна в многоэтажке. По данным спасателей ГСЧС, во время ракетной атаки на Вышгородщине один человек оказался под завалами разрушенного дома, его достали и передали медикам. С пострадавшими работают психологи ГСЧС.
В Бориспольском районе повреждены помещения производства и две машины. В Бучанском районе из-за вражеской атаки произошел пожар на территории строительства.
В Обуховском районе повреждено помещение коммунального предприятия одной из общин.
По состоянию на 07:53 в Киевской области тревога продолжается, Воздушные силы предупреждают о группах ударных дронов и крылатых ракет на Киев и Киевскую область.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 403-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.