Во время ночной ракетно-дроновой атаки раздавались взрывы в Киевской области. К сожалению, есть повреждения жилой и гражданской инфраструктуры, ранен мужчина.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Взрывы в Киевской области 27 декабря: что известно

По его словам, в Киевской области в результате российской атаки пострадал водитель грузовика – житель Ивано-Франковской области. У мужчины осколочные ранения спины. Он госпитализирован в местную больницу.

В Вышгороде взрывами повреждены окна в многоэтажке. По данным спасателей ГСЧС, во время ракетной атаки на Вышгородщине один человек оказался под завалами разрушенного дома, его достали и передали медикам. С пострадавшими работают психологи ГСЧС.

В Бориспольском районе повреждены помещения производства и две машины. В Бучанском районе из-за вражеской атаки произошел пожар на территории строительства.

В Обуховском районе повреждено помещение коммунального предприятия одной из общин.

По состоянию на 07:53 в Киевской области тревога продолжается, Воздушные силы предупреждают о группах ударных дронов и крылатых ракет на Киев и Киевскую область.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 403-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

