РФ атакувала Київщину: поранено водія вантажівки, пошкоджено інфраструктуру
- Вночі під час комбінованої атаки на Україну лунали вибухи на Київщині.
- Внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.
- Поранення дістав житель Івано-Франківщини – водій вантажівки.
Під час нічної ракетно-дронової атаки лунали вибухи на Київщині. На жаль, є пошкодження житлової та цивільної інфраструктури, поранено чоловіка.
Про це повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник.
Атака на Київщину 27 грудня: що відомо
За його словами, у Київській області внаслідок російської атаки постраждав водій вантажівки – житель Івано-Франківської області. У чоловіка осколкові поранення спини. Його госпіталізовано в місцеву лікарню.
У Вишгороді вибухами пошкоджено вікна у багатоповерхівці. За даними рятувальників ДСНС, під час ракетної атаки на Вишгородщині одна людина опинилася під завалами зруйнованого будинку, яку дістали та передали медикам. З постраждалими працюють психологи ДСНС.
В Бориспільському районі пошкоджені приміщення виробництва та дві автівки. У Бучанському районі через ворожу атаку сталася пожежа на території будівництва.
В Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.
Станом на 07:53 в Київській області тривога триває, Повітряні сили попереджають про групи ударних дронів та крилатих ракет на Київ та Київщину.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 403-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.