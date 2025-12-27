Під час нічної ракетно-дронової атаки лунали вибухи на Київщині. На жаль, є пошкодження житлової та цивільної інфраструктури, поранено чоловіка.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник.

Атака на Київщину 27 грудня: що відомо

За його словами, у Київській області внаслідок російської атаки постраждав водій вантажівки – житель Івано-Франківської області. У чоловіка осколкові поранення спини. Його госпіталізовано в місцеву лікарню.

У Вишгороді вибухами пошкоджено вікна у багатоповерхівці. За даними рятувальників ДСНС, під час ракетної атаки на Вишгородщині одна людина опинилася під завалами зруйнованого будинку, яку дістали та передали медикам. З постраждалими працюють психологи ДСНС.

В Бориспільському районі пошкоджені приміщення виробництва та дві автівки. У Бучанському районі через ворожу атаку сталася пожежа на території будівництва.

В Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

Станом на 07:53 в Київській області тривога триває, Повітряні сили попереджають про групи ударних дронів та крилатих ракет на Київ та Київщину.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 403-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

