Взрывы в Киеве 27 декабря: враг атакует баллистикой
Взрывы в Киеве прогремели в ночь на субботу, 27 декабря, во время ракетной угрозы.
Об атаке на столицу сообщили мэр Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Взрывы в Киеве сегодня, 27 декабря: что известно
Комментируя взрывы в Киеве, Ткаченко подтвердил, что враг ночью атакует столицу.
– Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! – подчеркнул, в свою очередь, Кличко.
В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности и угрозе применения врагом баллистического вооружения из Брянска.
Впоследствии появилась информация о скоростных целях в направлении столицы и взрывах в Киеве.
Кроме того, зафиксирован взлет российских истребителей МиГ-31К, являющихся носителями аэробалистических ракет Кинжал. Есть информация и о пусках крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.
По данным мониторинговых каналов, Киев находится под комбинированной атакой баллистических, аэробалистических и крылатых ракет.
Взрывы в Киеве раздавались и днем 26 декабря. Тогда над столицей фиксировали вражеский беспилотник.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 403-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.