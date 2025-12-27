Взрывы в Киеве прогремели в ночь на субботу, 27 декабря, во время ракетной угрозы.

Об атаке на столицу сообщили мэр Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Взрывы в Киеве сегодня, 27 декабря: что известно

Комментируя взрывы в Киеве, Ткаченко подтвердил, что враг ночью атакует столицу.

– Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! – подчеркнул, в свою очередь, Кличко.

В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности и угрозе применения врагом баллистического вооружения из Брянска.

Впоследствии появилась информация о скоростных целях в направлении столицы и взрывах в Киеве.

Кроме того, зафиксирован взлет российских истребителей МиГ-31К, являющихся носителями аэробалистических ракет Кинжал. Есть информация и о пусках крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.

По данным мониторинговых каналов, Киев находится под комбинированной атакой баллистических, аэробалистических и крылатых ракет.

Взрывы в Киеве раздавались и днем ​​26 декабря. Тогда над столицей фиксировали вражеский беспилотник.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 403-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

