Взрывы в Запорожье прогремели поздно вечером 1 января, вспыхнули пожары. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов на город.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 1 января: какие последствия

— Россияне бьют по областному центру. Есть возгорания, — говорится в сообщении.

Позже Федоров сообщил о еще одном возгорании в одном из районов Запорожья в результате вражеской атаки.

По его словам, обошлось без пострадавших.

В Запорожской ОВА предупредили о воздушной тревоге и призвали находиться в безопасных местах.

Перед этим Воздушные Силы предупредили о движении ударных БПЛА в направлении Запорожья с юга.

Впоследствии предупредили о движении трех БПЛА ударного типа в сторону Хортицкого района Запорожья.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 409-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Иван Федоров