Взрывы в Запорожье 1 января: город под атакой дронов, вспыхнули пожары
Взрывы в Запорожье прогремели поздно вечером 1 января, вспыхнули пожары. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов на город.
Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 1 января: какие последствия
— Россияне бьют по областному центру. Есть возгорания, — говорится в сообщении.
Позже Федоров сообщил о еще одном возгорании в одном из районов Запорожья в результате вражеской атаки.
По его словам, обошлось без пострадавших.
В Запорожской ОВА предупредили о воздушной тревоге и призвали находиться в безопасных местах.
Перед этим Воздушные Силы предупредили о движении ударных БПЛА в направлении Запорожья с юга.
Впоследствии предупредили о движении трех БПЛА ударного типа в сторону Хортицкого района Запорожья.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 409-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Иван Федоров