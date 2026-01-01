Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
Прогремел взрыв в Каневе: военные предупреждали о скоростной цели
Прогремел взрыв в Каневе Черкасской области.
Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах.
Взрыв в Каневе сегодня, 1 января: что известно
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении города.
В Telegram-каналах сообщают о столбе густого дыма после взрыва.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 408-е сутки.
