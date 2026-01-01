Прогремел взрыв в Каневе Черкасской области.

Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах.

Взрыв в Каневе сегодня, 1 января: что известно

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении города.

В Telegram-каналах сообщают о столбе густого дыма после взрыва.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 408-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.