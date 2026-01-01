Вибухи у Запоріжжі пролунали пізно ввечері 1 січня, спалахнули пожежі. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів на місто.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 1 січня: які наслідки

– Росіяни бʼють по обласному центру. Є займання, – йдеться у повідомленні.

Пізніше Федоров поінформував про ще одне займання в одному із районів Запоріжжя внаслідок ворожої атаки.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

У Запорізькій ОВА попередили про повітряну тривогу і закликали перебувати у безпечних місцях.

Перед тим Повітряні Сили попередили про рух ударних БПЛА у напрямку Запоріжжя з півдня.

Згодом попередили про рух трьох БпЛА ударного типу у бік Хортицького району Запоріжжя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 409-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Федоров