В ночь на 3 января в Николаеве прогремели взрывы.

Об этом сообщили городской голова Николаева Александр Сенкевич и Суспільне.

Взрывы в Николаеве: что известно

Воздушная тревога в Николаеве началась в 00:30 3 января. В 00:35 городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрыве в городе.

– Слышен взрыв в Николаеве! – подчеркнул он на своем канале в Telegram.

По состоянию на 00:55 воздушная тревога в Николаеве не закончилась. Воздушные Силы Украины отмечают, что над городом продолжают летать БПЛА, в 00:47 Николаев начала атаковать новая волна дронов.

По данным телеграм-канала Вооруженных сил, речь идет о более чем 5 беспилотниках.

Между тем monitor пишет о 3 дронах с Кинбурнской косы.

Суспільне сообщает о повторных взрывах в Николаеве.

Позже, в 00:50, тревогу объявили и в Баштанском районе.

Напомним, на интерактивной онлайн-карте воздушных тревог в Украине можно посмотреть, где именно сейчас существует опасность ракетного удара, а где ситуация спокойная.