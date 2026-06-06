Телеканал ICTV2 получил награду Лучший развлекательный канал на престижной премии BigData Awards. Награду в 13 номинациях ежегодно вручает независимое рейтинговое агентство BIG DATA UA.

Лучший развлекательный канал ICTV2

Девятая церемония награждения прошла 5 июня в Киеве. Главная медиапремия сферы отмечает вещателей, продемонстрировавших самые высокие показатели телепросмотра по итогам года. Награда является прямым подтверждением зрительского признания и высокого качества контента.

Победителя в развлекательной категории определяли по самой большой годовой доле аудитории. Самые высокие рейтинги ICTV2 принес мощный кинопоказ голливудских блокбастеров, в частности серия фильмов Праведник и Дежавю с Дензелом Вашингтоном.

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Кроме того, за год канал показал пять сериальных премьер собственного производства (Майор Сковорода, Митець, Служба 112, Повернення и Справа НБР) и выпустил новые сезоны культовых оригинальных франшиз (Коп з минулого и Розтин покаже).

Отдельным триумфом стал пятый сезон детектива Розтин покаже, премьера которого весной собрала у экранов более четырех миллионов зрителей. ICTV2 продлил проект на шестой сезон и уже снимает новые эпизоды.

Как заявила директор каналов ICTV и ICTV2 Екатерина Шевелюк, за этой наградой стоит огромная команда людей, искренне любящих свое дело.

– Я присоединилась к ICTV2 недавно, но уже ясно вижу: этот успех – результат колоссальной преданности, профессионализма и таланта каждого коллеги. Для нас это отличие означает самое главное: именно зрители сделали ICTV2 лучшим развлекательным каналом года. Ведь развлечения – это не только об отдыхе, но и об эмоциях, которые мы проживаем вместе. Именно ваше внимание, доверие и выбор ежедневно превращаются в такие награды, – отметила она.

Директор каналов ICTV и ICTV2 Екатерина Шевелюк рассказала, что впереди будут большие планы, амбициозные премьеры и продолжение любимых сериалов.

– Эта победа вдохновляет нас не останавливаться, держать высокую планку и удивлять вас еще больше. Спасибо, что выбираете ICTV2 и проводите свое время вместе с нами, – сказала Екатерина Шевелюк.

В 2026 году канал планирует продолжение еще двух своих хитов: на экраны выйдут новые серии народного любимца Участковый с ДВРЗ и приключенческого сериала АТП Перевозчики. Весной этот проект долгое время держался в топ-3 украинского Netflix во время премьерного сезона.

Напомним, что ICTV2 приступил к съемкам третьего сезона популярного сериала АТП Перевозчики. В новом сезоне главные герои, водители-напарники Семен и Артем, продолжат свои путешествия по Украине, покажут, что такое мужская дружба и подарят крутой дорожный вайб с народным юмором.

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