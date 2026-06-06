Украинские защитники взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути российских войск во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает 3-й отдельный полк Сил специальных операций имени князя Святослава Храброго Вооруженных сил Украины, опубликовав соответствующую видеозапись.

Контроль пути армии РФ в Крым

Дроны подразделения ССО уничтожают технику и разрушают логистические пути врага на маршруте Мелитополь – Чонгар, который является частью сухопутного пути в Крым.

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– В результате уже осложнена логистика в части поставок армии РФ и горючего на полуостров. Это только начало. Продолжение следует, – говорится в сообщении.

4 июня сообщалось, что украинские военные взяли под огневой контроль Горловку в Донецкой области.

В этот же день стало известно, что Силы беспилотных систем ВСУ взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт, используемый войсками РФ для логистики и запуска Shahed.

31 мая украинские военные поразили логистические маршруты армии РФ на временно оккупированной Луганщине, нанеся удары по технике и складам боеприпасов.

27 мая министр обороны Михаил Федоров анонсировал ужесточение украинских ударов по тылу РФ. По его словам, Силы обороны увеличивают давление на логистику российских войск, масштабируя удары средней дальности.

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