ВСУ взяли под огневой контроль часть логистического маршрута РФ в Крым
- Силы специальных операций Украины взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути российских окупантов в Крым.
- С помощью дронов на маршруте Мелитополь – Чонгар украинские защитники успешно уничтожают технику РФ и разрушают ее логистику.
Украинские защитники взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути российских войск во временно оккупированный Крым.
Об этом сообщает 3-й отдельный полк Сил специальных операций имени князя Святослава Храброго Вооруженных сил Украины, опубликовав соответствующую видеозапись.
Контроль пути армии РФ в Крым
Дроны подразделения ССО уничтожают технику и разрушают логистические пути врага на маршруте Мелитополь – Чонгар, который является частью сухопутного пути в Крым.
– В результате уже осложнена логистика в части поставок армии РФ и горючего на полуостров. Это только начало. Продолжение следует, – говорится в сообщении.
4 июня сообщалось, что украинские военные взяли под огневой контроль Горловку в Донецкой области.
В этот же день стало известно, что Силы беспилотных систем ВСУ взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт, используемый войсками РФ для логистики и запуска Shahed.
31 мая украинские военные поразили логистические маршруты армии РФ на временно оккупированной Луганщине, нанеся удары по технике и складам боеприпасов.
27 мая министр обороны Михаил Федоров анонсировал ужесточение украинских ударов по тылу РФ. По его словам, Силы обороны увеличивают давление на логистику российских войск, масштабируя удары средней дальности.