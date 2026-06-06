Российское командование ввело ограничение на использование артиллерийских боеприпасов в подразделениях на юге Украины после поражения складов на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии для Укринформа.

Лимиты боеприпасов и проблемы с логистикой РФ: что известно

В российской 36-й армии введены ограничения на использование артиллерийских боеприпасов на июнь после серии ударов Сил обороны Украины по складам на оккупированных территориях юга.

Сейчас смотрят

Как сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, поражение российских арсеналов в Запорожской и Херсонской областях привело к дефициту боеприпасов и заставило командование РФ установить лимиты для подразделений.

По его словам, это свидетельствует о том, что украинские удары по составам и логистическим маршрутам существенно влияют на обеспечение российских войск.

Отдельно Волошин сообщил, что командование группировки войск РФ Днепр приняло решение привлекать гражданский транспорт для перевозки горючего трассой, соединяющей Ростов-на-Дону с временно оккупированным Крымом.

Причиной такого шага стали регулярные поражения российских бензовозов, из-за чего поставки топлива в подразделения усложнились.

По его словам, для этих нужд оккупанты будут использовать конфискованные у гражданских предприятий автомобили, в том числе фуры, хлебовозы и транспорт служб доставки.

Топливо будут перевозить в канистрах разного объема — от 20 до 1 тыс. литров.

В то же время, водителям такого транспорта запрещено носить военную форму, что, по оценкам украинских военных, свидетельствует о попытках маскировки военной логистики под гражданскую.

В Силах обороны отмечают, что такие действия могут расцениваться как использование гражданской инфраструктуры в военных целях и нарушают правила ведения войны.

Напомним, в конце мая министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о запуске программы Логистический локдаун для масштабирования ударов средней дальности по тылу российских войск.

Согласно аналитическому отчету ISW за 31 мая, удары Сил обороны Украины по российским тыловым объектам и линиям поставок существенно усложняют логистику оккупационных войск вдоль всей линии фронта — от оккупированных территорий Луганщины до Крыма.

Аналитики отмечают, что эти атаки нарушают систему обеспечения российских подразделений и влияют на их способность поддерживать боевые действия по разным направлениям.

Отдельно в ISW предполагают, что Украина может расширять практику ударов по военным полигонам и другим объектам в глубоком тылу на ВОТ, что дополнительно подрывает российскую военную инфраструктуру.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.