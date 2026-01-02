У ніч проти 3 січня у Миколаєві прогреміли вибухи.

Про це повідомили міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та Суспільне.

Вибухи в Миколаєві: що відомо

Повітряна тривога у Миколаєві почалась о 00:30 3 січня. В 00:35 міський голова Миколаєва Олександр Сєнкєвич повідомив про вибух у місті.

– Чутно вибух у Миколаєві! – наголосив він на своєму каналі в Telegram.

Станом на 00:55 повітряна тривога у Миколаєві не закінчилася. Повітряні Сили України зазначають, що містом продовжують літати БпЛА, о 00:47 Миколаїв почала атакувати нова хвиля дронів.

За даними телеграм-каналу Збройних сил, мова йде про понад 5 безпілотників.

Тим часом monitor пише про 3 дрони з Кінбурнської коси.

Суспільне повідомляє про повторні вибухи в Миколаєві.

Пізніше, о 00:50, тривогу об’явили й у Баштанському районі.

Нагадаємо, на інтерактивній онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути, де саме зараз є небезпека ракетного удару, а де ситуація спокійна.