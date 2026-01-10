Утром около 08:16 прогремел взрыв в Запорожье.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Взрыв в Запорожье сегодня, 10 января: что известно

Так, в 08:03 в Запорожье прозвучала воздушная тревога.

Впоследствии глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил об активности вражеской тактической авиации и угрозе для области.

В 08:13 Иван Федоров предупредил об угрозе вражеских ударных дронов.

На данный момент более подробной информации о том, что это за взрыв в Запорожье, нет.

Атаки на Запорожскую область за прошедшие сутки

За прошедшие сутки три человека получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский район.

Всего российские оккупанты нанесли 743 удара по 31 населенному пункту Запорожской области. Враг нанес 20 авиаударов по Тернуватому, Юлиевке, Юрковке, Григоровскому, Новому Полю, Рождественке, Светлой Долине, Самойловке, Гуляйполю, Воздвижовке.

Кроме того, 426 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Новониколаевку, Беленькое, Розовку, Самойловку, Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Зеленое, Варваровку, Солодкое.

Из реактивных систем залпового огня россияне обстреливали Гуляйполе, Зализнычное, Зеленое.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 417-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.