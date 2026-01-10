Зранку близько 08:16 пролунав вибух у Запоріжжі.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Вибух у Запоріжжі сьогодні, 10 січня: що відомо

Так, о 08:03 на Запоріжжі пролунала повітряна тривога.

Згодом керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про активність ворожої тактичної авіації і загрозу для області.

О 08:13 Іван Федоров попередив про загрозу ворожих ударних дронів.

Наразі більш детальної інформації, що то за вибух у Запоріжжі, немає.

Атаки на Запорізьку область минулої доби

Минулої доби троє людей дістали поранення внаслідок ворожих атак на Запорізький район.

Загалом російські окупанти завдали 743 удари по 31 населеному пункту Запорізької області. Ворог завдав 20 авіаударів по Тернуватому, Юліївці, Юрківці, Григорівському, Новому Полю, Різдвянці, Світлій Долині, Самійлівці, Гуляйполю, Воздвижівці.

Крім того, 426 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Новомиколаївку, Біленьке, Розівку, Самійлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Зелене, Варварівку, Солодке.

Із реактивних систем залпового вогню росіяни гатили по Гуляйполю, Залізничному, Зеленому.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 417-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.