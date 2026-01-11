Вблизи населенного пункта Краковец во Львовской области произошло ДТП, из-за чего перекрыта дорога.

ДТП на Львовщине 11 января 2025 года: что известно

На 67 км + 700 м автодороги М-10 Львов — Краковец из-за ДТП перекрыли дорогу.

— Львовская область. Вниманию водителей! На 67 км + 700 м автодороги М-10 Львов — Краковец, вблизи населенного пункта Краковец, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, — говорится в сообщении патрульной полиции Львовской области.

На месте работают специальные службы. Патрульные обеспечивают объезд перекрытой дороги автозаправочной станцией.

— Учтите информацию при планировании поездки и будьте внимательны за рулем! — добавляют в ведомстве.

Подробности о том, что именно стало причиной ДТП, не сообщаются. В то же время количество пострадавших также пока неизвестно.

К слову, в конце октября во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих. В результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли четверо военных.

ДТП произошло вблизи села Жировка Львовского района. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в грузовик, который в тот момент стоял неподвижно.

Фото: Патрульная полиция Львовской области