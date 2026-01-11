Поблизу населеного пункту Краковець на Львівщині сталася ДТП, через що перекрито дорогу.

ДТП на Львівщині 11 січня 2025 року: що відомо

На 67 км + 700 м автодороги М-10 Львів — Краковець через ДТП перекрили дорогу.

– Львівська область. До уваги водіїв! На 67 км + 700 м автодороги М-10 Львів — Краковець, поблизу населеного пункту Краковець, відбулась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими, – йдеться у повідомленні патрульної поліції Львівської області.

На місці працюють спеціальні служби. Патрульні забезпечують обʼїзд перекритої дороги автозаправною станцією.

– Врахуйте інформацію під час планування поїздки та будьте уважними за кермом! – додають у відомстві.

Подробиці щодо того, що саме стало причиною ДТП не повідомляються. Водночас кількість потерпілих також поки що не відома.

До речі, наприкінці жовтня у Львівській області відбулася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі військовослужбовців. Внаслідок зіткнення автомобіля з вантажівкою загинуло четверо військових.

ДТП сталася поблизу села Жирівка Львівського району. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо.

