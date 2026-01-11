Через ДТП на трасі М-10 Львів – Краковець перекрито рух: є постраждалі
- На 67 км + 700 м автодороги М-10 Львів — Краковець, поблизу населеного пункту Краковець, відбулась ДТП.
- Патрульні забезпечують обʼїзд перекритої дороги автозаправною станцією.
Поблизу населеного пункту Краковець на Львівщині сталася ДТП, через що перекрито дорогу.
ДТП на Львівщині 11 січня 2025 року: що відомо
На 67 км + 700 м автодороги М-10 Львів — Краковець через ДТП перекрили дорогу.
– Львівська область. До уваги водіїв! На 67 км + 700 м автодороги М-10 Львів — Краковець, поблизу населеного пункту Краковець, відбулась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими, – йдеться у повідомленні патрульної поліції Львівської області.
На місці працюють спеціальні служби. Патрульні забезпечують обʼїзд перекритої дороги автозаправною станцією.
– Врахуйте інформацію під час планування поїздки та будьте уважними за кермом! – додають у відомстві.
Подробиці щодо того, що саме стало причиною ДТП не повідомляються. Водночас кількість потерпілих також поки що не відома.
До речі, наприкінці жовтня у Львівській області відбулася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі військовослужбовців. Внаслідок зіткнення автомобіля з вантажівкою загинуло четверо військових.
ДТП сталася поблизу села Жирівка Львівського району. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо.
Фото: Патрульна поліція Львівської області