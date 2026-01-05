Правоохранителя из Ровенской области подозревают в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения и бегстве с места происшествия.

Об этом сообщает ГБР.

Смертельное ДТП в Ровенской области: что известно

По версии следствия, правоохранитель за рулем собственного автомобиля столкнулся с электровелосипедисткой, которая двигалась в попутном направлении.

Сейчас смотрят

– По предварительной информации, водитель значительно превысил разрешенную скорость, а указанный участок дороги был хорошо освещен. 40-летняя женщина, которая ехала на велосипеде, скончалась на месте происшествия. Водитель не вызвал скорую помощь и просто покинул место происшествия, – говорится в сообщении.

ГБР сообщает, что правоохранителя задержали на следующий день в состоянии детоксикации от алкоголя.

Он отказался проходить тест драгером, поэтому сейчас назначен анализ для определения точного количества алкоголя в крови.

Фигуранту дела сообщили о подозрении в эксплуатации транспорта лицом в состоянии алкогольного опьянения и совершении ДТП, повлекшего смерть потерпевшего, а также – в оставлении в опасности (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Напомним, 20 декабря 2025 года на трассе возле Ровно столкнулось 8 автомобилей. Известно о трех пострадавших, которых пришлось деблокировать из машин.