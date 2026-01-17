В Харькове прогремел взрыв в многоэтажке: есть погибшие и пострадавшие
- В Салтовском районе Харькова ночью произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.
- В результате инцидента погибли два человека — мужчина и женщина, их личности устанавливаются.
Ночью в Салтовском районе Харькова в многоэтажке прогремел взрыв неизвестного происхождения. К сожалению, есть погибшие.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Взрыв в многоэтажке Харькова ночью
– В результате взрыва неизвестного происхождения есть погибшие и пострадавшие в многоэтажке Салтовского района. На месте взрыва обнаружили тела двух погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются, – сообщил Терехов.
Как рассказал Суспільному пресс-секретарь ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко, взрыв прогремел в квартире на пятом этаже 16-этажного дома по улице Валентиновской. Произошло это в половине второго ночи 17 января.
Взрывом повреждено перекрытие между тремя этажами, из-под завалов спасатели извлекли тела мужчины и женщины.
Директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких рассказал, что взрыв произошел внутри квартиры, погибшие мужчина с женщиной находились именно в этой квартире. Их личности сейчас устанавливаются.
По словам Гладких, в результате взрыва ранения получил житель квартиры снизу, еще один житель дома обратился к врачам с острой реакцией на стресс.
