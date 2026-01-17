Ночью в Салтовском районе Харькова в многоэтажке прогремел взрыв неизвестного происхождения. К сожалению, есть погибшие.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Взрыв в многоэтажке Харькова ночью

– В результате взрыва неизвестного происхождения есть погибшие и пострадавшие в многоэтажке Салтовского района. На месте взрыва обнаружили тела двух погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются, – сообщил Терехов.

Сейчас смотрят

Как рассказал Суспільному пресс-секретарь ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко, взрыв прогремел в квартире на пятом этаже 16-этажного дома по улице Валентиновской. Произошло это в половине второго ночи 17 января.

Взрывом повреждено перекрытие между тремя этажами, из-под завалов спасатели извлекли тела мужчины и женщины.

Директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких рассказал, что взрыв произошел внутри квартиры, погибшие мужчина с женщиной находились именно в этой квартире. Их личности сейчас устанавливаются.

По словам Гладких, в результате взрыва ранения получил житель квартиры снизу, еще один житель дома обратился к врачам с острой реакцией на стресс.

Ранее синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Валентина Муратова отметила, что в Харькове ближайшие три дня, с 17 по 19 января, погоду будет определять азиатский антициклон, который принесет морозную погоду. Температура воздуха в течение трех дней будет колебаться в пределах от −5°C до −12°C. Ночью до −12°C.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.