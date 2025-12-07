Днем 7 декабря прогремел взрыв в Килии Одесской области. В одной из местных многоэтажек взорвался газовый баллон.

Об этом сообщил Килийский городской голова Вячеслав Чернявский и представители ГСЧС Одесской области.

Взрыв в многоэтажке Килии 7 декабря: что известно

Днем в городе Килия Измаильского района по улице Победы произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате взрыва в Килии в квартире возникло возгорание домашнего имущества, а также частичное разрушение межкомнатных перегородок и стены, граничащей с соседней квартирой.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар и спасли двух пострадавших: женщину и мужчину, которых передали медикам.

Вероятная причина взрыва — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Повреждения получили также смежные квартиры.

На месте происшествия непрерывно работают все соответствующие службы, делается все возможное для ликвидации последствий.

