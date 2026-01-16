Январь в большинстве областей Украины продолжает приносить морозную без осадков погоду, которую формирует область высокого давления. Только на востоке и юго-востоке страны ощущается влияние несколько более теплого и влажного воздуха с Черного моря, что обусловливает ночью умеренный, а днем небольшой снег.

Ветер преимущественно северо-восточный, на западе страны — юго-восточный, скоростью 7-12 м/с. В большинстве областей холодно, на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны морозы слабее, а на Закарпатье — теплее всего.

Когда потеплеет в Харькове и пройдут морозы, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Когда закончатся морозы в Харькове

Синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Валентина Муратова отметила, что в Харькове ближайшие три дня, с 17 по 19 января, погоду будет определять азиатский антициклон, который принесет холодную погоду. Поэтому пока трудно сказать, когда в Харьков придет тепло.

Прогноз погоды в Харькове на 10 дней

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что 17 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Температура ночью −16…−18°, днем −10…−12°.

18 января погода останется переменной, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Температура ночью −13…−18°, днем −7…−12°.

19 января переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северный, 5–10 м/с. Температура ночью −15…−20°, днем −6…−11°.

20 января облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью −9…−14°, днем −5…−10°.

21 января облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 5–10 м/с. Температура ночью −9…−14°, днем −5…−10°.

22–23 января ожидается небольшой снег, температура ночью −14…−20°, днем −8…−14°.

24–26 января преимущественно без осадков, ночью местами −21…−25°, днем −8…−14°.

Когда пройдут морозы в Харькове и почему так холодно

Как рассказала синоптик Наталья Птуха, несмотря на то, что сейчас в Европе достаточно теплая погода, ожидать, что к нам в ближайшее время придут теплые воздушные массы, не стоит. Она объяснила, что в глобальном климатическом смысле перенос воздушных масс в наших широтах происходит преимущественно с запада, то есть с Атлантики.

Однако сейчас над территорией Украины стоит блокирующий антициклон, поле высокого атмосферного давления, которое обеспечивает погоду без осадков. Он достаточно мощный, и поэтому к нам поступают воздушные массы с северо-востока и с востока.

По словам Натальи Птухи, это стояние между холодным потоком с северо-востока и процессами из Атлантики вызывает определенные колебания погоды, например, в западных областях Украины. Но на остальной территории, в частности в северных, центральных и восточных областях, пока доминирует холодный антициклон с северо-востока. Затем он может смениться другим антициклоном с севера, из Скандинавии, но эти антициклоны достаточно мощные и зимой приносят морозы.

По словам синоптика, по крайней мере до начала третьей декады января и даже в ее начале ожидается холодная погода с устойчивыми морозами.