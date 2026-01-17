Вночі в Салтівському районі Харкова у багатоповерхівці пролунав вибух невідомого походження. На жаль, є загиблі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибух у багатоповерхівці Харкова вночі

– У результаті вибуху невідомого походження маємо загиблих та постраждалих у багатоповерхівці Салтівського району. На місці вибуху виявили тіла двох загиблих. Пошуково-рятувальні роботи тривають, – повідомив Терехов.

Як розповів Суспільному речник ДСНС Харківщини Євген Василенко, вибух пролунав у квартирі на п’ятому поверсі 16-поверхового будинку по вулиці Валентинівській. Сталося це о пів на другу ночі 17 січня.

Вибухом пошкодило перекриття між трьома поверхами, з-під завалів рятувальники витягнули тіла чоловіка та жінки.

Директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких розповів, що вибух стався всередині квартири, загиблі чоловік із жінкою перебували саме у цій квартирі. Їхні особи зараз встановлюють.

За словами Гладких, внаслідок вибуху поранення зазнав мешканець квартири знизу, ще один житель будинку звернувся до лікарів із гострою реакцією на стрес.

Джерело : Суспільне

