Вночі в Салтівському районі Харкова у багатоповерхівці пролунав вибух невідомого походження. На жаль, є загиблі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибух у багатоповерхівці Харкова вночі

– У результаті вибуху невідомого походження маємо загиблих та постраждалих у багатоповерхівці Салтівського району. На місці вибуху виявили тіла двох загиблих. Пошуково-рятувальні роботи тривають, – повідомив Терехов.

Як розповів Суспільному речник ДСНС Харківщини Євген Василенко, вибух пролунав у квартирі на п’ятому поверсі 16-поверхового будинку по вулиці Валентинівській. Сталося це о пів на другу ночі 17 січня.

Вибухом пошкодило перекриття між трьома поверхами, з-під завалів рятувальники витягнули тіла чоловіка та жінки.

Директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких розповів, що вибух стався всередині квартири, загиблі чоловік із жінкою перебували саме у цій квартирі. Їхні особи зараз встановлюють.

За словами Гладких, внаслідок вибуху поранення зазнав мешканець квартири знизу, ще один житель будинку звернувся до лікарів із гострою реакцією на стрес.

Раніше синоптикиня Харківського регіонального центру з гідрометеорології Валентина Муратова зазначила, що у Харкові найближчі три дні, з 17 по 19 січня, погоду визначатиме азійський антициклон, який принесе морозну погоду. Температура повітря впродовж трьох днів коливатиметься в межах від −5°C до −12°C. Вночі до −12°C.

