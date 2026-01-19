Атака на Одессу: повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры
В ночь на 19 января враг атаковал Одессу. В результате удара в городе повреждены жилые дома и объекты городской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Одессу 19 января: что известно
По словам Лысака, в результате ночной атаки в Одессе зафиксированы повреждения жилой застройки и объектов инфраструктуры.
Взрывной волной выбиты окна в ряде коммерческих помещений, а также в автосалоне.
Разрушения носят локальный характер, масштабы повреждений уточняются.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Сейчас на местах попаданий работают все необходимые службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки и обследуют поврежденные здания.
Городские и областные власти призывают жителей не приближаться к поврежденным объектам и следовать рекомендациям экстренных служб.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 426-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.