В ночь на 19 января враг атаковал Одессу. В результате удара в городе повреждены жилые дома и объекты городской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Одессу 19 января: что известно

По словам Лысака, в результате ночной атаки в Одессе зафиксированы повреждения жилой застройки и объектов инфраструктуры.

Сейчас смотрят

Взрывной волной выбиты окна в ряде коммерческих помещений, а также в автосалоне.

Разрушения носят локальный характер, масштабы повреждений уточняются.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Сейчас на местах попаданий работают все необходимые службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки и обследуют поврежденные здания.

Городские и областные власти призывают жителей не приближаться к поврежденным объектам и следовать рекомендациям экстренных служб.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 426-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.