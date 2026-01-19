Взрывы в Запорожской области прогремели утром 19 января во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожской области 19 января: что известно

Перед тем, как прогремели взрывы в Запорожской области, в области фиксировали движение ударного БПЛА в направлении Заводского района Запорожья.

Впоследствии глава ОГА предупредил о вражеском беспилотнике ударного типа, который двигался в направлении Шевченковского района города.

В своих сообщениях Федоров призвал жителей области оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

В настоящее время информация о возможных попаданиях, повреждениях или пострадавших уточняется.

Официальные службы проверяют последствия атаки и призывают не игнорировать сигналы тревоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 426-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

