У ніч проти 19 січня ворог атакував Одесу. Внаслідок удару у місті пошкоджені житлові будинки та об’єкти міської інфраструктури.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу 19 січня: що відомо

За словами Лисака, внаслідок нічної атаки в Одесі зафіксовано пошкодження житлової забудови та об’єктів інфраструктури.

Вибуховою хвилею вибито вікна в низці комерційних приміщень, а також в автосалоні.

Руйнування мають локальний характер, масштаби пошкоджень уточнюються.

Унаслідок нічної атаки на Одеську область одна людина постраждала.

Наразі на місцях влучань працюють усі необхідні служби. Фахівці займаються ліквідацією наслідків атаки та обстежують пошкоджені будівлі.

Міська та обласна влада закликають мешканців не наближатися до пошкоджених об’єктів і дотримуватися рекомендацій екстрених служб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 426-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

