Вибухи в Запорізькій області: ворог атакував регіон ударними БпЛА
Вибухи в Запорізькій області прогриміли зранку 19 січня під час повітряної тривоги.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи в Запорізькій області 19 січня: що відомо
Перед тим як пролунали вибухи в Запорізькій області, в області фіксували рух ударного БпЛА в напрямку Заводського району Запоріжжя.
Згодом очільник ОВА попередив про ворожий безпілотник ударного типу, який рухався в напрямку Шевченківського району міста.
У своїх повідомленнях Федоров закликав мешканців області залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Наразі інформація щодо можливих влучань, пошкоджень або постраждалих уточнюється.
Офіційні служби перевіряють наслідки атаки та закликають не ігнорувати сигнали тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 426-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.