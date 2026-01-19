Вибухи в Запорізькій області прогриміли зранку 19 січня під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи в Запорізькій області 19 січня: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи в Запорізькій області, в області фіксували рух ударного БпЛА в напрямку Заводського району Запоріжжя.

Згодом очільник ОВА попередив про ворожий безпілотник ударного типу, який рухався в напрямку Шевченківського району міста.

У своїх повідомленнях Федоров закликав мешканців області залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Наразі інформація щодо можливих влучань, пошкоджень або постраждалих уточнюється.

Офіційні служби перевіряють наслідки атаки та закликають не ігнорувати сигнали тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 426-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

