В Житомирской области во время пожара погибла мать с двумя детьми, третий — в больнице
23 января мать и двое ее детей погибли во время пожара в собственном доме в селе Козиевка Житомирской области.
Третий, самый младший ребенок, находится в больнице, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пожар в селе Козиевка Житомирской области 23 января: что известно
Пожар в селе Козиевка Житомирской области произошел ночью 23 января.
Огонь охватил дом площадью 85 кв. м и полностью уничтожил его.
В доме погибли 32-летняя женщина и двое ее детей в возрасте четырех и пяти лет.
Третий ребенок, которому всего два года, был госпитализирован в больницу.
Возгорание спасатели ликвидировали.
В настоящее время офицер-спасатель общины устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям призывают людей быть бдительными и осторожными, а также не пренебрегать правилами пожарной безопасности.