23 января мать и двое ее детей погибли во время пожара в собственном доме в селе Козиевка Житомирской области.

Третий, самый младший ребенок, находится в больнице, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в селе Козиевка Житомирской области 23 января: что известно

Пожар в селе Козиевка Житомирской области произошел ночью 23 января.

Огонь охватил дом площадью 85 кв. м и полностью уничтожил его.

В доме погибли 32-летняя женщина и двое ее детей в возрасте четырех и пяти лет.

Третий ребенок, которому всего два года, был госпитализирован в больницу.

Возгорание спасатели ликвидировали.

В настоящее время офицер-спасатель общины устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям призывают людей быть бдительными и осторожными, а также не пренебрегать правилами пожарной безопасности.

