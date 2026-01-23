23 січня мати та двоє її дітей загинули під час пожежі у власному будинку в селі Козіївка Житомирської області.

Третя, наймолодша дитина, перебуває в лікарні, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа в селі Козіївка Житомирської області 23 січня: що відомо

Пожежа в селі Козіївка Житомирської області сталася вночі 23 січня.

Вогонь охопив будинок площею 85 кв. м і повністю знищив його.

В оселі загинула 32-річна жінка та двоє її дітей віком чотири та п’ять років.

Третю дитину, якій лише два роки, госпіталізували до лікарні.

Займання рятувальники ліквідували.

Наразі офіцер-рятувальник громади встановлює всі обставини та причини події.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій закликають людей бути пильними та обережними, а також не нехтувати правилами пожежної безпеки.

