На Житомирщині під час пожежі загинула матір із двома дітьми, третя — у лікарні
23 січня мати та двоє її дітей загинули під час пожежі у власному будинку в селі Козіївка Житомирської області.
Третя, наймолодша дитина, перебуває в лікарні, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Пожежа в селі Козіївка Житомирської області 23 січня: що відомо
Пожежа в селі Козіївка Житомирської області сталася вночі 23 січня.
Вогонь охопив будинок площею 85 кв. м і повністю знищив його.
В оселі загинула 32-річна жінка та двоє її дітей віком чотири та п’ять років.
Третю дитину, якій лише два роки, госпіталізували до лікарні.
Займання рятувальники ліквідували.
Наразі офіцер-рятувальник громади встановлює всі обставини та причини події.
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій закликають людей бути пильними та обережними, а також не нехтувати правилами пожежної безпеки.