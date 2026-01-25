В Ужгородском районе Закарпатской области из-за гололеда микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter внезапно съехал с трассы и перевернулся на бок. В результате ДТП пострадали семь человек, среди них – шестеро детей.

Об этом сообщил Закарпатский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

ДТП в Ужгородском районе 25 января: какие последствия

– Дети из Киева ехали в Карпаты на отдых. Впереди – горы, снег и несколько дней зимнего путешествия. Поездка, которая должна была быть спокойной и радостной. Но зимняя дорога оказалась коварной, – рассказали в ЗЦЭМП МК.

Как отмечается, из-за гололеда между Перечином и Заречово Ужгородского района микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в салоне которого находились дети, внезапно съехал в кювет.

На место немедленно выехала бригада №401. Оценив ситуацию, медики сразу вызвали подкрепление — через считанные минуты присоединилась бригада №404. Парамедик Юлия Кидора, которая уже возвращалась домой после смены, увидела ДТП, остановилась и начала оказывать помощь.

Среди пострадавших в ДТП в Закарпатье — шестеро детей в возрасте от восьми до 14 лет и одна женщина. Все они уже осмотрены и получили необходимую помощь.

Один мальчик с травмами средней тяжести госпитализирован в Мукачевскую областную детскую больницу. Остальных участников ДТП доставили в медицинские учреждения Ужгорода.

В Закарпатском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подчеркивают, что в настоящее время на дорогах, где сохраняется гололедица, следует снижать скорость и держать дистанцию, особенно на горных участках.

Фото: 103 Закарпатье – ЗЦЭМП МК

