Ехали в Карпаты на отдых: на Закарпатье микроавтобус с детьми съехал в кювет
- Из-за гололеда в Ужгородском районе микроавтобус с детьми, которые ехали на отдых в Карпаты из Киева, съехал в кювет и перевернулся.
- В результате аварии пострадали семь людей, в частности, шестеро детей, одного из которых госпитализировали с травмами средней тяжести.
В Ужгородском районе Закарпатской области из-за гололеда микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter внезапно съехал с трассы и перевернулся на бок. В результате ДТП пострадали семь человек, среди них – шестеро детей.
Об этом сообщил Закарпатский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
ДТП в Ужгородском районе 25 января: какие последствия
– Дети из Киева ехали в Карпаты на отдых. Впереди – горы, снег и несколько дней зимнего путешествия. Поездка, которая должна была быть спокойной и радостной. Но зимняя дорога оказалась коварной, – рассказали в ЗЦЭМП МК.
Как отмечается, из-за гололеда между Перечином и Заречово Ужгородского района микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в салоне которого находились дети, внезапно съехал в кювет.
На место немедленно выехала бригада №401. Оценив ситуацию, медики сразу вызвали подкрепление — через считанные минуты присоединилась бригада №404. Парамедик Юлия Кидора, которая уже возвращалась домой после смены, увидела ДТП, остановилась и начала оказывать помощь.
Среди пострадавших в ДТП в Закарпатье — шестеро детей в возрасте от восьми до 14 лет и одна женщина. Все они уже осмотрены и получили необходимую помощь.
Один мальчик с травмами средней тяжести госпитализирован в Мукачевскую областную детскую больницу. Остальных участников ДТП доставили в медицинские учреждения Ужгорода.
В Закарпатском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подчеркивают, что в настоящее время на дорогах, где сохраняется гололедица, следует снижать скорость и держать дистанцию, особенно на горных участках.
Фото: 103 Закарпатье – ЗЦЭМП МК