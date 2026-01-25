В Ужгородському районі Закарпатської області через ожеледь мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter раптово з’їхав з траси й перекинувся на бік. Унаслідок ДТП постраждали семеро людей, серед них – шестеро дітей.

Про це повідомив Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

ДТП в Ужгородському районі 25 січня: які наслідки

– Діти з Києва їхали до Карпат на відпочинок. Попереду – гори, сніг і кілька днів зимової подорожі. Поїздка, яка мала бути спокійною та радісною. Але зимова дорога виявилась підступною, – розповіли у ЗЦЕМД МК.

Як зазначається, через ожеледь між Перечином та Зарічово Ужгородського району мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, у салоні якого перебували діти, раптово з’їхав у кювет.

На місце негайно виїхала бригада №401. Оцінивши ситуацію, медики одразу викликали підсилення – за лічені хвилини долучилася бригада №404. Парамедик Юлія Кидора, яка вже поверталася додому після зміни, побачила ДТП, зупинилась і почала надавати допомогу.

Серед постраждалих у ДТП на Закарпатті – шестеро дітей віком від восьми до 14 років та одна жінка. Усі вони вже оглянуті та отримали необхідну допомогу.

Один хлопчик із травмами середньої важкості госпіталізований до Мукачівської обласної дитячої лікарні. Інших учасників ДТП доставили до медичних закладів Ужгорода.

У Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф наголошують звертають увагу на те, що наразі на дорогах, де зберігається ожеледиця, варто знижувати швидкість та тримати дистанцію, особливо на гірських ділянках.

Фото: 103 Закарпаття – ЗЦЕМД МК

