Атака на Львовскую область: враг нанес удар по объекту инфраструктуры
В результате атаки на Львовскую область сегодня, 27 января, поврежден объект инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Атака на Львовскую область 27 января: что известно
Перед атакой на Львовскую область глава ОВА предупреждал об угрозе удара боевыми беспилотниками и призывал жителей находиться в укрытиях.
По словам Максима Козицкого, враг атаковал объект инфраструктуры на территории Львовской области.
Сейчас на месте попадания работают все профильные службы. Проводится осмотр территории и ликвидация последствий атаки.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Данные о масштабах повреждений уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 434-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.