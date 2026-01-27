В результате атаки на Львовскую область сегодня, 27 января, поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Атака на Львовскую область 27 января: что известно

Перед атакой на Львовскую область глава ОВА предупреждал об угрозе удара боевыми беспилотниками и призывал жителей находиться в укрытиях.

По словам Максима Козицкого, враг атаковал объект инфраструктуры на территории Львовской области.

Сейчас на месте попадания работают все профильные службы. Проводится осмотр территории и ликвидация последствий атаки.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Данные о масштабах повреждений уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 434-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

